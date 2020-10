LIVE (18u30). Houdt Beerschot de punten thuis tegen STVV?

Jupiler Pro League Club wint kraker, Charleroi verliest voor het eerst en Gent herleeft tegen Beerschot: bekijk hier alle samenvat­tin­gen van speeldag 8

5 oktober Club Brugge won thuis zonder veel problemen van Anderlecht met 3-0. Het brengt blauw-zwart tot op één puntje van leider Charleroi, want dat verloor de Waalse derby tegen Standard: 1-2. De 5-1-overwinning van Gent thuis tegen Beerschot zal ongetwijfeld wat rust brengen in de wandelgangen van de Ghelamco Arena. En ook op de Bosuil zal de 4-1-zege van Antwerp tegen KV Mechelen op vrijdag deugd gedaan hebben. Jess Thorup kon ook zijn tweede wedstrijd voor Genk niet winnen. Hij bleef steken op een 1-1-gelijkspel bij Waasland-Beveren. Voorts was er nog de knappe zege van OH Leuven tegen Zulte Waregem (2-1), graaide Cercle de volle buit mee Am Kehrweg (1-2) en rekende Oostende zondagavond vlot af met Moeskroen: 3-0. Enkel in Sint-Truiden-KV Kortrijk werd er deze speeldag niet gescoord. Bekijk hier alle samenvattingen!