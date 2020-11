LIVE (18u15). Wint Standard op eigen veld tegen KV Oostende?

Jupiler Pro League Derby met veel goals, toppers laten zich ringeloren en Anderlecht dat bonus vasthoudt: bekijk hier de hoogtepun­ten van de JPL-mat­chen

26 oktober Speeldag 10 in de Jupiler Pro League werd dit weekend niet volledig afgewerkt. Door de coronacrisis moesten drie duels worden uitgesteld, maar toch was er nog voldoende spektakel. Zo lieten Club Brugge en Standard zich ringeloren en ging Anderlecht winnen in Kortrijk. Antwerp kroonde zich tegen Beerschot dan weer tot ‘ploeg van ‘t Stad’. Hieronder vindt u per match alle hoogtepunten.