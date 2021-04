LIVE (18u15). Topper in het Lotto Park! Zet Anderlecht tegen rivaal Club Brugge grote stap richting play-off 1?

Belgisch voetbal Pro League herhaalt dat het in mei weer fans in stadions wil, Marc Van Ranst haalt voetbal­cliché boven: “Mathema­tisch kan het nog, maar...”

31 maart Paaspauze? “We willen in mei weer supporters in het stadion", herhaalt de Pro League. De voetbalclubs hopen dat een Nederlandse studie wind in de zeilen blaast. “Een maand is nog lang”, houdt viroloog Marc Van Ranst de deur op een kleine kier. Maar het zal vooral een politieke beslissing zijn.