LIVE (16u15). Wat kan AA Gent op het veld van Cercle?

Jupiler Pro League Gentse malaise houdt aan: Buffalo’s nu ook op eigen veld onderuit tegen promoven­dus OH Leuven

26 september De Gentse fans mochten eindelijk nog eens hun troepen aanvuren in de Ghelamco Arena. Of ze zich de hele wedstrijd geamuseerd hebben, durven we te betwijfelen. Het stond lange tijd pijnlijk 0-3. Met twee penalty’s kwam AA Gent terug in de match, maar punten haalde het niet.