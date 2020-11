LIVE (16u15). Knoopt Standard tegen Eupen weer aan met de zege?

JPL Charleroi knoopt tegen Cercle weer aan met zege en springt over Beerschot naar de leiding

31 oktober Het is een dagje haasje-over geweest. Om 18 uur wipte Beerschot over Antwerp naar de leiding. Om 20.15 uur verdrong Charleroi op zijn beurt Beerschot van de leiding. In afwachting van Club Brugge - KV Mechelen later op de avond. Na de 1 op 9 tegen Moeskroen, Standard en Genk, wonnen de Carolo’s met 3-0 van Cercle Brugge. Drie doelpunten in een betere tweede helft. Voor de Vereniging is het tot nu de zwaarste nederlaag van het seizoen, na een allicht zwakste match.