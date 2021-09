LIVE (16u15). Kan Beerschot onder nieuwe coach Torrente een eerste keer winnen?

Jupiler Pro League Standard laat Sclessin intens vieren: Rouches kloppen KV Oostende en gaan voorlopig op kop

20 augustus Wat hebben ze dít anderhalf jaar gemist in Luik. Standard pakte z’n eerste thuiszege van het seizoen met dank aan een uitzinnig publiek op Sclessin. KV Oostende bood aardig weerwerk, maar een goal van Amallah in de slotfase zette de Hel in vuur en vlam.