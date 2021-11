LIVE (16u). Zulte Waregem of Beerschot, wie pakt broodnodige punten?

Racing Genk Van den Brom komt met Racing Genk in “mo­ney-ti­me”: “We hebben alles te winnen, maar kunnen ook heel veel verliezen”

Racing Genk staat voor een paar belangrijke weken. In Europa, in de beker en zeker ook in de eigen Jupiler Pro League. Te beginnen met het duel op Beerschot komende zondag. “We komen in money-time”, weet John van den Brom. “Wij willen de kloof met Club Brugge en ook Union zeker niet groter laten worden dan ze al is”

