LIVE (16u). Sor en Ait El Hadj krijgen basisplaats tegen Cercle

Wouter Vrancken, die vandaag voor de 150ste keer als coach op de bank zit bij een wedstrijd in de Jupiler Pro League, voert vier wijzigingen door aan de ploeg die in Athene begon. Mike Trésor, Mark McKenzie en Tolu Arokodare beginnen op de bank, Matias Galarza is geblesseerd en ontbreekt als Bryan Heynen en Alieu Fadera. Sadick, Aziz, Aït El Hadj en Sor staan in de basis.

Wouter Vrancken: “Heb Onuachu veel berichten gestuurd, maar niet over een transfer”

Na de klap tegen Olympiakos (1-0) wil Wouter Vrancken voorkomen dat zijn groep het geloof verliest. “Een paar jongens hebben niet de vorm van vorig jaar, maar één goal kan bevrijdend werken”, zegt de Genk-trainer, die geduldig blijft in de zoektocht naar een nieuwe spits. “Ik loop het bureau van de Condé niet voortdurend binnen, neen.”

The day after. Genk zit na de nederlaag in de derde voorronde van de Europa League tegen Olympiakos met het gevoel dat er meer inzat, daar in Athene. “We verdienden alleszins niet om te verliezen”, vindt Vrancken. “Maar alles ligt nog open. De achterstand is niet onoverkomelijk. Daarbij komt dat we een jonge groep hebben waarvan meer dan de helft nog nooit zulke omstandigheden, zo’n fanatiek stadion, heeft meegemaakt. Dat je dan zo’n vroege goals slikt, is een extra klap, maar we groeiden wel in de match.”

Wouter Vrancken. © Photo News

Dat klopt, al bleef het rendement andermaal uit. Ook tegen Servette en Eupen was de doelpuntenoogst (te) mager. Zondag wacht dan weer een uitmatch tegen het stugge Cercle Brugge. “Vorig seizoen konden onze jongens uit het niks een goal maken, maar ook nu creëren we genoeg. Onze expected goals zijn hetzelfde, dat bevestigt dat het allemaal niet zo zwart-wit is.”

Maar Vrancken weet ook dat bij een topclub het resultaat primeert. “Het is zo dat sommigen nog niet de vorm van vorig seizoen hebben”, geeft hij toe. “Een keer de bal binnen rammen kan bevrijdend werken. Daarom is het belangrijk dat ze het geloof niet verliezen. Ik praat veel met mijn spelers en heb niet het gevoel dat er sprake is van een negatieve flow. Ze doen net ongelooflijk hun best. Tot 20 meter voor de goal loopt het goed, alleen ontbreekt de laatste pass. Al wil ik dat zeker niet relateren aan transferitis of iets dergelijks.”