LIVE (13u30). Antwerp-coach Priske over Charleroi, maar ook over Gouden Schoen en transferperiode

Jupiler Pro LeagueTijdens Brian Priskes persbabbel voor Charleroi ging het eigenlijk maar een kwart van de tijd over het bezoek van de Carolo’s aanstaande zondag. Wij schotelden de coach van Antwerp nog drie andere thema’s voor waar hij ook graag op in ging. “Het is zeker een doelstelling om in 2022 wat beter vertegenwoordigd te zijn bij de Gouden Schoen.”

De Gouden Schoen

Opvallend: een jaar na de winst van Lior Refaelov slaagde geen enkele speler van Antwerp er in om zich in de top tien van de Gouden Schoen te nestelen. “We hebben verschillende goede spelers in onze kern, maar over heel 2021 bekeken is het wellicht terecht dat niemand van ons bij de eerste tien zat”, is Brian Priske eerlijk. “Aan ons om het nu op collectief en individueel vlak nog net iets beter te doen. Het is zeker een doelstelling om over een jaar wat beter vertegenwoordigd te zijn. Verder wil ik wel nog benadrukken dat ik Paul Onuachu een verdiende laureaat vind. Ik werkte met Paul samen bij Midtjylland en weet dus welke weg hij heeft afgelegd. Die jongen heeft er hard voor gewerkt en heeft ook het nodige geduld getoond. Als je dan ziet hoe hij in 2021 voor de dag kwam: alle respect daarvoor. Ik ben blij voor Paul.”

De wintermercato

Nog opvallend: Antwerp heeft in januari nog geen enkele inkomende transfer gerealiseerd. “Ik ben vrij tevreden met de selectie die ik momenteel ter beschikking heb”, herhaalt Priske wat hij eerder al zei. “Maar natuurlijk: in de mercato weet je nooit wat er kan gebeuren. Of ik Didier Lamkel Zé ondertussen al terug op de Bosuil heb gezien (de Kameroener verbrak recent zijn huurovereenkomst met het Slovaakse DAC, red.)? Nee, toch niet (lachje). Of een terugkeer in onze A-kern een optie zou zijn? Zo ver heb ik nog niet nagedacht. Nee eerlijk, ik heb geen idee wat er nu met hem gaat gebeuren.” OH Leuven liet alleszins al interesse blijken in Lamkel Zé.

Zoon August

Priskes 17-jarige zoon August Priske maakte maandag zijn profdebuut bij Jong PSV, in de Nederlandse tweede klasse. En de spits scoorde nog ook. “August doet het uitstekend bij PSV”, glundert papa Brian. “Hij heeft een mooie start genomen en uiteraard maakt me dat blij en trots. Of ik geen spijt had dat Augusts debuut niet in het stadion kon meemaken (Antwerp was toen nog op stage in Portugal, red.)? Ik had hem natuurlijk graag zien spelen, maar van de andere kant is het misschien beter dat ik zo ver mogelijk uit de buurt blijf (lacht). Hij moet zijn eigen weg ook zoeken en is daar goed mee bezig. Al sta ik vanzelfsprekend klaar als August eens hulp nodig heeft. Echt streng ben ik niet voor hem, maar ik zal altijd wel eerlijk mijn mening geven.”

Charleroi

Met Charleroi krijgt Antwerp vlak na de winterstop meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld. “Na een aantal weken zonder officiële match doet het deugd om opnieuw voor de puntjes te kunnen spelen. Dat Charleroi een pittige start is? Ik vind dat wel oké”, stelt Priske. “Je moet toch tegen iedereen spelen, dus het maakt op zich niet uit wanneer. Tegen Charleroi zal iedereen wel beseffen dat hij vanaf de eerste seconde op niveau moet zijn. Aan onze afgelopen stage hield ik alleszins een positief gevoel over. We hebben prima kunnen werken in aangename omstandigheden. Coronagevallen hebben we momenteel niet. Vlak voor Nieuwjaar hebben we op dat vlak ons deel gehad, maar nu gaat het weer beter.”

