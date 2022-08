LIVE. 1-0! Jutglà zet Club Brugge meteen op voorsprong

Jupiler Pro League De penaltymis­ser van Vanzeir, hattrick van Amuzu en het spektakel in Charleroi: bekijk hier alle samenvat­tin­gen

We zijn halfweg de Champions’ play-offs en Europe play-offs. Club Brugge ging winnen op Union, terwijl Anderlecht op de Bosuil drie maal scoorde in acht minuten. Ook in Charleroi was er spektakel, terwijl AA Gent het nipt haalde van KV Mechelen. Hieronder de samenvattingen.

9 mei