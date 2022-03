LIVE. 1-0 aan de rust: Zulte Waregem op voorsprong na wereldgoal Ciranni, Eupen met beste kansen

Jupiler Pro League Hij is van onschatba­re waarde voor Union: wie is Casper Nielsen, de strateeg en het voetbal­brein van de leider?

Casper Nielsen (27) is de motor op het middenveld van competitieleider Union. Ook vandaag was hij belangrijk in de derby tegen Anderlecht. “Soms moet ik mezelf zeggen: ‘Laat vallen, blijf relax.’” Een kennismaking met het voetbalbrein uit Denemarken.

30 januari