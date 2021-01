Lior Refaelov wijst Antwerp de weg met goal en assist tegen Eupen, Lamkel Zé laat weer van zich horen op Instagram

Voor Eupen begon de match bijna even slecht als vorige woensdag tegen Beerschot. Toen maakte Noubissi al na twee minuten 0-1. Nu kreeg Lamkel Zé daartoe even snel de kans na een te zwakke teruglegger van Agbadou naar Koch. LZ7 zat ertussen, verscheen ongehinderd voor Defourny, maar plaatste naast. Daarna was het de beurt aan Gerkens. Zijn knal werd door Koch afgeblokt. Bij de derde poging had Antwerp prijs. Van De Pauw over Gerkens naar Refaelov. Een prima actie die door de Gouden Schoen netjes werd afgerond.

Volledig scherm © BELGA

Eupen lag wel onder maar liet zich niet onbetuigd. N’Dri duelleerde fel met Lukaku, Peeters schoot voorlangs, Ngoy na een fameuze rush op De Laet. Hoe vaak zou ‘Ritchie’ zich al in een schietbaan gesmeten hebben? Hopelijk houdt hij er nooit een ongeluk aan over.

De Panda’s pruttelden dus tegen, maar werden in de steek gelaten door Defourny. Opnieuw. Vorige zaterdag, op KV Mechelen, had de doelman schuld aan de 0-1 van Hairemans. Nu aan de 0-2 van Seck. Doelloos uit zijn doel. Er wordt al weken gepraat over een mogelijke overgang van zijn concurrent De Wolf naar Antwerp. Misschien hebben de clubs gewacht tot dit duel voorbij was om de deal straks te bekrachtigen, maar is dat niet het geval, dan wordt het tijd dat De Wolf opnieuw zijn kans krijgt.

Ondertussen was Adriano uitgevallen. De Braziliaan incasseerde een ferme charge in de rug van Boya en kon niet meer verder.

Volledig scherm © Photo News

Na de rust drong Eupen wel aan. Of was het Antwerp dat terugviel? Hoe dan ook, Prevljak kroop uit de doos waarin hij tot dan verstopt zat en stelde Beiranvand twee keer op de proef. De Iraniër intervenieerde telkens goed. Ook later nog een paar keer, toen Eupen naar het einde toe de druk verhoogde. Pluim voor de mentale weerbaarheid van de doelman, na de kritiek die hij over zich heen kreeg.

Net voorbij het uur had de wedstrijd helemaal kunnen gespeeld zijn. Defourny beging een overtreding voeten vooruit op Refaelov. Ref Van Driessche wees terecht naar de stip. Lior voor zijn tweede van de ijskoude avond? Neen, want Defourny sloeg de niet al te best getrapte penalty uit zijn linkerhoek.

In het slot werd een doelpunt van Lamkel Zé, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd wegens buitenspel, belandde een poging van Prevljak tegen de kruising en snelde LZ7 nog eens het veld over op zoek naar ‘zijn’ treffer. Het lukte niet. Opvallend: Frank Vercauteren wisselde niet één keer.

Lamkel Zé op Instagram

Wat wel weer lukte voor de Kameroener was iets posten op zijn sociale media-kanalen. Lamkel Zé kreeg een nieuwe kans bij Antwerp op voorwaarde dat hij zijn online bezigheden zou staken. Het bloed kruipt blijkbaar waar het niet gaan kan, al doet de aanvaller met onderstaande post op Instagram op het eerste zicht weinig verkeerd.

Volledig scherm Lamkel Zé leefde zich opnieuw uit op Instagram. © @zelamkel

Volledig scherm Didier Lamkel Zé op Instagram. © @zelamkel

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.