Levenslang stadionverbod voor hooligans die recidiveren, meer controles en tickets op naam: Lorin Parys licht overleg toe bij VTM Nieuws

Wat opvalt: er komen niet opeens torenhoge boetes of zware celstraffen voor wie in de fout gaat. De straffen zullen vooral voetbalspecifiek zijn. Verlinden zegt wel dat er “een wetsvoorstel klaarligt om strengere straffen, langere stadionverboden en hogere boetes” voor onder meer het gebruik van bepaalde soorten pyrotechnisch materiaal.

“We voorzien uniforme en strenge sancties - tot een levenslang stadionverbod voor wie recidiveert”, zegt Pro League-CEO Lorin Parys. Er komt een indicatieve tabel zodat hetzelfde misdrijf ook steeds dezelfde straf krijgt. Parys: “Daarnaast zetten we onder andere in op een betere toegangscontrole.”

Stewards zullen een betere opleiding en een sterker statuut krijgen. Tickets of abonnementen zullen voortaan enkel op naam zijn. Er zal bestudeerd worden hoe de (slimme) camera’s in en rond de stadions te gebruiken om illegale praktijken en supporters met een stadionverbod te spotten.

Parys: “We zijn nu al dubbel zo streng als in Engeland”

Lorin Parys was te gast in de studio van VTM Nieuws om duiding te geven bij het overleg. “Eerst en vooral zijn we blij dat de clubleiders unisono zeggen dat de groep mensen die het voetbal kaapt eruit moet. Ook 99 procent van de mensen die in stadions zitten maken duidelijk dat ze het kwalijke gedrag afkeuren en dus komen er maatregelen om die groep eruit te halen.”

“We willen heel duidelijk zeggen dat als je over schreef gaat, dat je er dan uit gaat. Niet vergeten dat we nu al dubbel zo streng zijn als in Engeland. Daar krijg je 1 jaar stadionverbod voor pyrotechnisch materiaal, nu ligt dat al op 2 jaar bij ons. Ons plan met de ingang van strengere straffen is dus al ingegaan, nu is het zaak om andere maatregelen waarvoor medewerking van overheidsinstanties nodig is zo snel mogelijk uit te rollen.”