Lemajic scoort punten, ook voor zichzelf: waarom de Serviër niet op lijstje ‘vertrekkers’ bij Vanhaezebrouck staat

Na de bekerwinst kan AA Gent in de Europe Play-offs geen hoger Europees ticket meer bereiken dan het al in handen heeft. Maar degenen die er vanuit gaan dat de Buffalo’s nergens meer voor gaan in play-off 2, werden op Mambourg fors van antwoord gediend. In de eerste plaats op het veld, in een sterke tweede helft, met veel drive. Maar ook daarna, in woorden. “Iedereen vertelt maar dat wij voor niets meer spelen en dat wij na de bekerwinst geen goesting meer zouden hebben om iets te doen. Dat wilden we even rechtzetten”, aldus Matisse Samoise. Uit de mond van Michael Ngadeu klonk het: “We willen ook de volgende vier matchen bewijzen dat we in play-off 1 thuis horen.”