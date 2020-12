Leko windt er geen doekjes om: “We gaven het Club cadeau. ‘t Had ook 0-4 of 0-5 kunnen zijn”

“Ik zag vandaag maar twee dingen: wij gaven het weg en Club won verdiend. Die eerste tegengoal? Juklerod moet het centrum afsluiten, maar hij dekt de buitenkant af. Da’s de basis van de basis. Die rode kaart? Da’s een grote fout, je moet klaar zijn bij zo’n lange bal. Ben je dat niet, dan moet je ook geen fouten maken. Maar Club is de nummer één in België. 0-2 is nog goed, ‘t had gerust 0-4 of 0-5 kunnen zijn. Je kan alles analyseren, maar dankzij ons was het nooit een match. We gaven Club alles wat het graag had.”

Lior Refaelov, die net als z’n coach tegen zijn ex-ploeg speelde, was logischerwijze teleurgesteld. “Je komt al heel vroeg achter na domme fouten achterin en dan kom je ook nog eens met tien te staan. Misschien was het beter om de doelman daar de kans te geven om het duel met de spits te winnen, dan blijven we met elf en dan kan je misschien nog terugvechten. Nu was het moeilijk om terug te komen. We hebben nog geprobeerd, maar het lukte niet. We moesten door die uitsluiting ook al vroeg het systeem veranderen en als we de bal niet hebben, dan zijn we niet zo goed. We moeten deze match nu snel vergeten, woensdag is er al een nieuwe. We moeten hier niet voor wenen. De kloof is nu acht punten, maar dat is geen ramp, de weg is nog lang. Ik ben zeker dat we er wel bij zullen zijn.”

Eenzelfde verhaal klonk bij aanvoerder Faris Haroun. “Je werkt naar die match toe en je probeert vooral te recupereren na die donderdagmatch. We wilden goed starten, maar zijn dan meteen niet attent achteraf. We treffen dan nog de paal en kregen nog kleine kansjes, maar dan is er die uitsluiting die het ons nog moeilijker maakte. Misschien was het een reflex, om ‘m niet te laten scoren, maar Seck stond er ook nog dicht bij. ‘t Is 50/50, misschien had geel ook gekund. De keeper? Da’s een keuze van de coach, Jean Butez was goed bezig maar Alireza is ook goed. We verliezen en winnen samen, we moeten de goals niet in de ene of de andere speler z’n schoenen schuiven. Ook het drukke programma ga ik niet als excuus inroepen, maar de bond helpt ons ook niet. Al die matchen op zondag om 13u30, terwijl Club dinsdag gespeeld heeft... Da’s een groot verschil. Wij zijn een grote club in wording, maar zo’n dingen spelen nog niet in ons voordeel. Maar nu moeten we opnieuw punten pakken, te beginnen woensdag.”

