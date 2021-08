KV Oostende woest op arbitrage: “Roken jullie sigaren in het VAR-busje?”

“Je moet echt blind zijn om dat niet te zien”, aldus een woedende Alexander Blessin na de wedstrijd. “Het duurde verschrikkelijk lang vooraleer hij een beslissing nam, maar het was duidelijk buitenspel. Het is een schande. We moeten het accepteren, want we kunnen er toch niks aan veranderen. We moeten ons vanaf nu focussen op de komende wedstrijden. Volgende week komt Zulte Waregem op bezoek en dat is nooit een gemakkelijke wedstrijd.” Ook COO Gauthier Ganaye was enorm teleurgesteld in de VAR. “Roken jullie sigaren in het VAR-busje?”, vraagt hij zich af. Wordt ongetwijfeld vervolgd.