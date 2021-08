KV Oostende vloert AA Gent en komt mee aan leiding, Buffalo’s blijven achter met 1 op 9

Delen per e-mail

KV Oostende begon het best aan de partij. Boonen tekende voor een knal, Kvasina raakte de bal nog aan, waardoor Bolat bijna verrast was. De Gentse doelman pakte uit met een beenveeg. Aan de overkant kon Gent meteen counteren, maar de bal van Hjulsager op Malede was niet perfect en toen de Israëlische spits kon uithalen, lag er al een verdediger voor de bal.

Ngadeu haalde wat later Kvasina neer, het stadion schreeuwde om minstens geel, maar Boucaut hield de kaarten op zak. Theate kreeg er op de uitstekend getrapte vrije trap wel een vrije kopkans door, maar hij kopte over. Misschien een gebrek aan wedstrijdritme, want de sterkhouder van vorig seizoen stond tegen AA Gent nog maar voor het eerst op het veld deze jaargang.

AA Gent bakte er niet overdreven veel van, maar Matisse Samoise kon met een gelobde kopbal toch nog dreigen. Hubert zag de bal net over z’n lat op het dak van het doel vallen. Diezelfde Hubert werd bijna geklopt door een hoekschop die bijna rechtstreeks in doel viel, maar hij kon opgelucht ademhalen.

Na de rust ging AA Gent nadrukkelijker het balbezit opeisen, maar het was invaller Ambrose die de eerste kans liet optekenen, Bolat ging goed plat. Het werd uitstel, maar geen afstel van executie. Een uitstekende voorzet van Rocha kwam tot bij Gueye en die knikte voorbij een kansloze Bolat in doel. AA Gent kon daarna ondanks kansen van Bruno, Tissoudali en Castro-Montes niet meer langszij komen en mag stilaan van een gemiste start beginnen spreken.

Zware blessure Boonen

Het moment van de tweede helft was verder de spijtige blessure van Indy Boonen. Hij bleef met de studs in het gras steken en leek een serieuze knieblessure op te lopen. Gent-kapitein Vadis Odjidja schatte meteen de ernst van de situatie in en stopte het spel. Boonen werd onder applaus afgevoerd.

