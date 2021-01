KV Oostende laat tegen tienkoppig Eupen na om zich in subtop te nestelen

Rood of geen rood? Dat was andermaal de vraag nadat Agbadou doorgleed op D’Arpino en daarvoor al na een kwartier werd uitgesloten door ref Van Damme. KVO zat al vroeg in de match op rozen, maar net als op speeldag 3 hielp de numerieke meerderheid hen niet. Toen bleef de kustploeg op een 0-0 steken op bezoek bij STVV, dat net als Eupen nog voor de rust tot tien herleid was. En ook deze keer ging het de verkeerde kant uit. In de eerste helft speelde de kustploeg nauwelijks iets klaar, net na de rust maakte Prevljak er zelfs 0-1 van - zijn derde goal in vier dagen tijd nadat hij zaterdag eigenhandig Cercle Brugge te grazen nam.

Oostende speelde té steriel en té traag om de top van het klassement te bestormen. De zesde plaats naast Antwerp stond op het spel, op twee punten van derde in de stand Charleroi. Door de unieke uitgangspositie was het een beetje van moeten… en dat is in voetbal vaak teveel gevraagd. Pas tien minuten voor het einde kwam KVO op gelijke hoogte via Kvasina, een zeldzaam hoogtepunt in het seizoen van de miskoop. Uiteindelijk bleef het bij dat gelijkspel, daar waar Oostende altijd de drie punten én de zesde plaats had moeten pakken. Zaterdag volgt een herkansing tegen KV Kortrijk, voor de derde keer in één week tijd in eigen huis.