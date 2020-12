KV Mechelen sleept in extremis nog een verdiend punt uit de brand bij Standard

Scherp begin van Standard. Een voorzet van Raskin, Vanlerberghe trapte weg op het lichaam van Voet - hoekschop. De Rouches zetten KV Mechelen gedurende een kwartier goed vast. Hoge pressing, niet laten ademen. Gavory schoot naast.

Maar dan kwam Malinwa steeds beter in de wedstrijd. Op hun beurt door Standard niet te laten voetballen. En de bezoekers kregen kansen. Grote kansen zelfs. Walsh trapte de voorzet van Storm op doel, Bodart redde knap. Even later maakte hij ook de poging van Vranckx onschadelijk, Schoofs mikte over in de herneming. En Mrabti kwam alleen voor Bodart, de doelman stond opnieuw pal. Het was pompen voor de Rouches. Ze hadden moeite met de snelle tegenprikken van KV Mechelen, met hun goede, viriele voetbal. Zij speelden vrank en vrij.

Aan de overkant haalde Voet dan weer een kopbal van Balikwisha van de lijn. Aangename match op Sclessin. Het venijn zat in de staart van de eerste helft. Minuut 45: Wernersson verloor het sportduel van Lestienne en gaf een hoekschop weg. Laifis kopte die overhoeks binnen.

Malinwa startte sterk aan de tweede helft. Hairemans mocht alleen op Bodart afgaan, Gavory voorkwam de gelijkmaker met een ultieme interventie. En Bodart moest ingrijpen op een schot van Schoofs. De verdiende gelijkmaker zat eraan te komen. Hairemans infiltreerde in de zestienmeter, Lestienne haakte hem, de scheidsrechter wees naar de stip. Van Damme miste niet - goed geplaatst.

Het vervolg was een wedstrijd in evenwicht. Met de beste kansen voor KV Mechelen. Togui werd diep gestuurd, hij trapte goed vanuit een schuine hoek. Redder van dienst was weeral Bodart.

Een kwartier voor tijd was er plots de voorsprong voor Standard. Na een snelle tegenaanval maakte Carcela de actie, zijn voorzet werd aan de tweede paal binnengekopt door Balikwisha. Een dekkingsfout van Walsh, hij schatte de bal verkeerd in. Avenatti miste wat later de 3-1, oog in oog met Coucke. De vertrouwenscrisis blijft duren, die trapte hij bij KV Kortrijk met de ogen dicht binnen. Een misser die de Rouches nog zuur zou opbreken.

Bodart loste een voorzet, pakte het schot van Togui, maar Walsh schoot de rebound binnen. Laifis kopte de laatste mogelijkheid over.

Standard stagneert bovenaan, KV Mechelen onderaan. Een punt waar geen van beide ploegen iets mee opschiet.

