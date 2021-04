KV Mechelen peuzelt KV Kortrijk op en plaatst zich in extremis voor play-off 2

Spektakel in de beginfase. Na drie minuten leek Vanlerberghe van dichtbij te scoren. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd voor offside. Ook Kortrijk kon dreigen: Gueye plaatste oog in oog met Thoelen nipt naast. Uitstel van executie, want amper een minuut later legde Peyre Gueye neer in de zestienmeter. Selemani zette zich achter de bal en twijfelde niet: 1-0.

KV was niet onder de indruk. Het nam het commando in de wedstrijd resoluut over en duwde Kortrijk achteruit. Met succes. Na een tackle van Selemani op Mrabti kreeg ook Malinwa een penalty. De Zweedse aanvaller trapte feilloos binnen (1-1). Nog voor rust hadden de bezoekers een voorsprong te pakken. Hairemans met een lobballetje door het centrum, Storm tikte voorbij Ilic (1-2). Bij rust stond Mechelen virtueel in de top acht.

Volledig scherm © BELGA

En die uitgangspositie werd alleen maar rooskleuriger. De tweede helft was amper op gang getrapt of Selemani gaf een dramatische pass richting Derijck. Storm kon onderscheppen en werkte koelbloedig af: 1-3. KV Kortrijk kwam in de tweede helft nog opzetten, maar Mechelen bleef overeind. In het slot speelde KV de thuisploeg nog hélemaal weg. Via Storm en De Camargo mocht Schoofs scoren: 1-4, meteen ook de eindstand. Dankzij de nederlagen van Zulte Waregem, Beerschot en OH Leuven springt het zo in extremis toch nog naar de achtste plek. Het mag zich dus opmaken voor play-off 2, waar het KV Oostende, Standard en AA Gent treft.

Volledig scherm © Photo News

Speel mee met de Gouden 11 en win fantastische prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.