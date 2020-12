KV Mechelen pakt pas laat puntje bij Eupen na karrenvracht aan gemiste kansen

KV Mechelen moest het in Eupen doen zonder de geschorste Vranckx. Onur Kaya mocht zijn opwachting nog eens maken aan de aftrap. Het was pas zijn tweede basisplaats van het seizoen. De 34-jarige spelverdeler zorgde ervoor dat Malinwa na een matige start - Eupen dreigde in de eerste minuten via Prevljak - toch in de wedstrijd kwam.

Kaya onderschepte de bal en zette Storm met een listige pass alleen voor Eupen-doelman Defourny. De winger van Malinwa moest altijd scoren, maar besloot naast. Enkele minuten later hetzelfde scenario, met Storm die, weliswaar vanuit buitenspel, recht op Defourny afwerkte. De inefficiëntie regeerde andermaal bij KV, en de openingstreffer viel aan de overkant. Ngoy passeerde de slecht gepositioneerde Walsh, ging op snelheid voorbij Vanlerberghe en liet Coucke geen schijn van kans (1-0). Een klasseflits van de Antwerpenaar, die in de zomer van 2019 ook in beeld was Achter de Kazerne. Malinwa bleef het tempo nadien dicteren en kwam nog aan enkele uitstekende kansen. Zowel Van Damme als Hairemans stuitten op Defourny. In het slot van de eerste helft had Coucke nog een knappe reflex in petto op een poging van Prevljak.

Na de pauze was het al Mechelen wat de klok sloeg. In 20 minuten tijd versierde KV vier open kansen. Leest u even mee. Schoofs zag een schot van dichtbij gekeerd door Defourny. Hairemans’ lage schuiver was net niet krachtig genoeg om de Eupen-keeper te kloppen. Mrabti leek te gaan scoren, maar - jawel - Defourny pakte uit met een fantastische redding. En Walsh kopte ook nog eens centimeters over. Coach Vrancken en het aanwezige Mechelse bestuur konden het amper geloven. KV Mechelen deed zichzelf wéér tekort - ‘t is het verhaal van dit seizoen. Aan de overkant kwamen Ngoy en Baby - hij zelfs tot twee keer toe - nog dicht bij de 2-0. KV Mechelen zette nog een slotoffensief op en Togui liet een dot van een kans onbenut. Het leek bij 1-0 te blijven, tot Schoofs in de 92ste minuut de gelijkmaker in drie tijden binnenwerkte. Een oververdiend punt voor Malinwa, dat wel vijftiende blijft in de stand.

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘De Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.