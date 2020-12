KV Mechelen pakt drie broodnodige punten na knappe overwinning bij OH Leuven

KV Mechelen trad met een onuitgegeven defensie aan in Leuven. Bijker kwam in de plaats van Wernersson op de linksback en Bateau vormde centraal een duo met Peyre. Van Damme, verlost van corona, stond weer in de basis. Bij OH Leuven stond Vekemans op het wedstrijdblad in de basis, maar net voor de aftrap werd dan toch duidelijk dat Henry de spits van dienst zou zijn. Eentje uit de trukendoos van Marc Brys.

De eerste echte kans van de wedstrijd - Henry trapte op Thoelen - buiten beschouwing gelaten, was het wel KV Mechelen dat het voortouw nam. Hairemans schoot over, Schoofs besloot een dikke kans pardoes op ploegmaat Vranckx. Een poging van de youngster werd enkele tellen later knap gekeerd door Romo. De doelman van OHL bracht ook redding op een poging van Mrabti. Malinwa verdiende een doelpunt én beloonde zichzelf ook - het is al anders geweest dit seizoen.

Van Damme en Bijker kwamen achterin uitstekend onder de druk uit. Schoofs gaf vervolgens mee met Storm, die Mrabti op het perfecte moment wegstuurde. De Zweed omspeelde Romo en legde rustig binnen (0-1). De bezoekers bleven doorduwen en troffen snel een tweede keer raak. Schoofs met een gemeten voorzet richting de infiltrerende Van Damme, die de bal via Hubert tegen de netten tikt (0-2). Het slotkwartier van de eerste helft was wel voor de thuisploeg. Thoelen hield Henry nog van de aansluitingstreffer, maar KV hield stand. 0-2 bij rust.

Na de pauze was OHL nergens. Slordig, weinig veerkracht. Malinwa speelde het nummer vier in de stand weg en voetbalde kans na kans bij mekaar. Romo hield Storm en Mrabti van de beslissende derde goal. Hij duwde ook een gevaarlijke center van Mrabti in de voeten van Walsh, die áltijd moest scoren. De rechtsback zag zijn schot echter afgeblokt. Een kopbal van Van Damme ging vervolgens nipt over, een doelpunt van invaller Engvall werd afgekeurd voor buitenspel. Het was al KVM wat de klok sloeg, en net op dat moment scoorde OH Leuven tegen. De Norre haalde de achterlijn en Henry tikte aan de tweede paal binnen (1-2). Doelpunt nummer 13 voor de Fransman dit seizoen.

Het antwoord van KV bleef niet uit. Schoofs, Storm en Bateau probeerden het, maar telkens stond Romo pal. In de laatste 25 minuten plooide KV Mechelen terug, OH Leuven dreigde. Maar tot grote kansen kwam het lange tijd niet. Tien minuten voor tijd pakte een schijnbaar herboren Shved - goeie invalbeurt - aan de overkant uit met een gevaarlijk schot in het zijnet.

Malinwa hield zich staande, met een verdiende overwinning als beloning. Het neemt zo weer (even) afstand van STVV en Moeskroen. OH Leuven blijft ondanks deze nederlaag vierde.

