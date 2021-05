KV Mechelen maakt 2-0-achterstand ongedaan en blijft sowieso leider

Leider in de poule KV Mechelen kon zichzelf mits een overwinning in een zetel zetten met het oog op een mogelijk beslissend duel zondag op Gent. KVO had niet meer dan een waterkansje op groepswinst, mede doordat Gent en Mechelen elkaar zaterdag nog partij geven. Bij de kustploeg ontbrak de geblesseerde Hendry en haalde Gueye na een nieuw incident de wedstrijdkern niet. Bij de bezoekers kwam Shved in de plaats van de geblesseerde Storm en verving Bateau de geschorste Peyre.

Oostende greep KV Mechelen meteen bij de keel. Al na vijf minuten vlamde Sakala de 1-0 tegen de touwen. De thuisploeg was baas - net als in de heenmatch stond de kustploeg al snel 2-0 voor. Heerlijk passie van Ndicka, Sakala duwde hard binnen. Net voor het halfuur had de Zambiaan bijna nog een assist beet, maar Hjulsager trapte van dichtbij op Thoelen. De Deen werd in die fase nog aangetrapt door Walsh, maar Verboomen gaf geen gevolg aan de VAR-tussenkomst. Nog voor de rust kopte Sakala van dichtbij naast - de spits trok echt alle aandacht naar zich toe in zijn laatste thuiswedstrijd voor KVO. Vlak voor de pauze sloeg Mechelen eindelijk terug - het schot van Shved strandde op de paal.

Amper afgetrapt in de tweede helft was KVO de comfortabele voorsprong al opnieuw kwijt. Druijf nam een geschenkje van Bataille aan en trapte de aansluitingstreffer hard binnen. Oostende was niet onder de indruk. Aan de overzijde kopte Theate van dichtbij op de paal. Gaandeweg kwam Malinwa steeds meer in de wedstrijd, met alle gevolgen van dien. Een harde vrijschop van Schoofs werd door Bateau in doel verlengd - andermaal maakte KV Mechelen en 2-0-achterstand tegen KVO ongedaan.

Bij ingang van het slotkwartier was de ingevallen De Camargo dicht bij de 2-3 na een aarzelende tussenkomst van Hubert. Vijf minuten later werd Vranckx uitgesloten met een tweede gele kaart, meteen zijn laatste wapenfeit voor Malinwa. Aan de uitslag veranderde dat niets - Mechelen pakt al bij al een goed punt aan zee. Zelfs wanneer AA Gent vanavond wint tegen Standard, dan nog is een punt voldoende voor de Mechelaars zondag in de Ghelamco Arena. Voor Oostende valt het doek na een knap seizoen, dat niet bekroond wordt met Europees voetbal.

