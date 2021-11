KV Mechelen kan nog verliezen: STVV wint met het kleinste verschil na owngoal

Jupiler Pro LeagueEen match om snel te vergeten voor KV Mechelen. Het verloor in eigen huis met 0-1 van een goed georganiseerd STVV na een owngoal van Bijker. Malinwa ziet zo z’n knappe reeks - het had 16 op 18 - afgebroken. Nog in de Jupiler Pro League speelden KV Kortrijk en Beerschot gelijk (1-1), net als Eupen en Zulte Waregem .

“STVV kon al vier keer op rij niet winnen, maar Hollerbach heeft er wel iets neergezet. We mogen ze echt niet onderschatten”, aldus Wouter Vrancken voor de match. Hij kreeg gelijk. Sint-Truiden, sterk in blok, versierde de eerste kansen. Hara trapte van dichtbij naast, ook De Ridder kon z’n schot niet kadreren. Malinwa had het moeilijk in de duels en werd bij momenten afgetroefd op enthousiasme - zou niet mogen voor eigen publiek. Toch kwam het ei zo na op voorsprong. De doorgebroken Storm besloot op de paal en even later werd een goal van Mrabti afgekeurd voor zeer nipt buitenspel. Pech voor KV.

Iets voorbij het halfuur schoot de thuisploeg zichzelf in de voet. Hara kopte een vrijschop terug in het pak. Bateau devieerde vervolgens onhandig richting de verste hoek en in een poging om Suzuki af te houden werkte Bijker de bal in eigen doel. Knullige owngoal.

Volledig scherm © Photo News

Wouter Vrancken greep in bij rust. Bijker en Oum Gouet bleven in de kleedkamer, Swers en Druijf waren hun vervangers. Dat bracht weinig verandering. KV had weliswaar het balbezit, maar botste telkens op een muur. Het was STVV dat nog het dichtst bij een doelpunt kwam, twee keer via Hara. De Japanner besloot tweemaal net naast.

In het slot geraakten de gemoederen nog verhit. Bauer ging met gestrekt been door op de enkel van Druijf. Donkerrood - dat zag iedereen. Behalve ref Boterberg, die eerst geel gaf en nadien door de VAR naar het scherm werd gehaald. STVV viel dus met tien, maar KV Mechelen ook. Druijf kon niet verder en Vrancken had al z’n wissels opgebruikt.

Er werd uiteindelijk niet meer gescoord: 0-1. KV Mechelen kan Charleroi, Anderlecht en/of Genk over zich zien wippen in de stand. STVV maakt een sprongetje naar de (voorlopig) tiende plaats.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

