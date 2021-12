KV Mechelen heeft de handen vol met enthousiast Seraing, dat samenwerking met coach Jordi Condom stopzet

Jupiler Pro LeagueJob done voor KV Mechelen. Malinwa won met een droge 2-0 van Seraing, al kostte dat meer moeite dan verwacht. Doelman Coucke hield z’n team in de eerste helft recht, waarna Druijf en Cuypers het na de pauze afmaakten. Meteen na de match meldde Seraing dat Jordi Condom niet langer trainer is van de club - de Spanjaard zou die keuze om persoonlijke redenen genomen hebben.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat doelman Gaëtan Coucke de beste man op het veld was bij KV Mechelen in de eerste helft, zegt alles. Behalve het amper noemenswaardige schot van Oum Gouet, recht op Dietsch, kreeg Malinwa niets klaar. Er lagen mogelijkheden tegen een Seraing dat zich niét ingroef, maar de troepen van Wouter Vrancken blonken uit in slordigheden en onnodig balverlies. Zonder publiek was het ongenoegen van de KV-coach duidelijk hoorbaar.

Aan de andere dug-out stond een (behoorlijk) tevreden Jordi Condom. Hij zag Seraing enkele prima kansen afdwingen in de omschakeling. Kilota, Mikautadze en Maziz twee keer: allen stuitten ze op een sterk keepende Coucke, die zich dit seizoen bewijst als eerste keeper van KV Mechelen. 0-0 bij rust.

Volledig scherm © Photo News

Een ander spelbeeld na de pauze. Waar KV Mechelen in de eerste helft nog het balbezit had, nam nu Seraing het heft in handen. Coucke behoedde Swers van een owngoal, Mikautadze vloog een voorzet ver naast. En dan, out of the blue, stond het plots 1-0. Swers zwiepte de bal voor doel, Druijf kopte overtuigend binnen.

Hugo Cuypers, die quasi meteen na het openingsdoelpunt inviel, bracht meteen meer schwung in het Mechelse aanvalsspel. Mét resultaat. De gemaskerde spits - hij maakte zijn comeback nadat hij eind november meerdere breuken in z’n aangezicht opliep - scoorde uit de draai (2-0). Knap doelpunt. Boeken toe voor Seraing. Dietsch hield Storm en Bateau nog van de 3-0, gescoord werd er niet meer in de slotfase. Dankzij de overwinning duikt KV Mechelen de winterstop in de top acht in.

Seraing blijft voorlaatste en zal na nieuwjaar zonder coach Jordi Condom tegen de degradatie strijden. “In onderling overleg is besloten onze samenwerking met Jordi Condom te beëindigen”, meldt Seraing immers. “Wij willen Jordi bedanken voor zijn werk bij de club en wensen hem het allerbeste voor zijn verdere carrière.”

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.