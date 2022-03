KV Mechelen geeft weer voorsprong uit handen en moet tevreden zijn met gelijkspel tegen Charleroi

Fluitconcert Achter de Kazerne, zo rond minuut 70. Het bier vloog vanuit de tribune richting de lijnrechter, het spel werd zelfs even stilgelegd. Net ervoor had keeperstrainer Stef Pauwels - na een VAR-interventie - ook rood gekregen omdat hij een wegwerpgebaar maakte. Het ongenoegen was groot bij KV Mechelen.

De reden? Een strafschopfase. Bij een 2-1-tussenstand begin KV Mechelen-rechtsback Swers duidelijk hands in de zestien. Na tussenkomst van de VAR ging de bal terecht op de stip. Coucke zweefde de penalty van Bayo uit z’n kooi, maar zijn redding werd afgekeurd. De doelman was namelijk een fractie van een seconde te vroeg van zijn lijn, oordeelde de grensrechter. Bij zijn tweede poging lukte Bayo wél de 2-2.

Pijnlijke gelijkmaker voor KV Mechelen, want het gaf zo wéér een voorsprong uit handen. Net als in de vorige twee competitieduels tegen Cercle en STVV.

Malinwa kende nochtans een droomstart. Na amper vijf minuten belandde een lage center van Storm via Andreou in de voeten van de vrijstaande Hairemans, die Koffi tegenvoets klopte. KV was baas tegen een onmondig Charleroi en had even later ook een dubbele voorsprong beet.

Storm gaf prima mee met Bijker, wiens scherpe voorzet door Cuypers werd binnen getikt (2-0). Twee pogingen, twee doelpunten. Efficiëntie, heet zoiets. Opvallend: het was de eerste assist voor Bijker in 107 matchen voor KV Mechelen. De nul is eindelijk van de tabellen - het deed de aimabele Nederlander duidelijk deugd.

Na de 2-0 nam KV Mechelen gas terug. Het controleerde de match, maar voetbalde geen kans meer bij elkaar in de eerste helft. Aan de overkant verdween een schot van Gholizadeh voorlangs en pareerde Coucke een kopbal van Heymans.

Mechelen wist wat hen in de tweede helft te doen stond: doorduwen, de voorsprong uitbouwen.

Dat lukte niét. Charleroi nam de bovenhand en kwam vroeg in de tweede helft op 2-1. Zorgane zwiepte een kort genomen hoekschop voor doel, Andreou kopte binnen. Wéér een tegengoal op een stilstaande fase. Het wordt een kwalijke gewoonte bij Malinwa. Met nog twintig minuten te spelen maakte Bayo er dus 2-2 van vanop de stip. Weg voorsprong. Weg zege.

KV Mechelen en Charleroi houden elkaar ook in de stand in evenwicht. Ze staan op een gedeelde zesde plaats met 48 punten.

