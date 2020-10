KV Mechelen doet zichzelf opnieuw de das om na rood Kaboré: snel van 1-0 naar 1-2 na opener Siemen Voet

Déjà-vu in het AFAS-stadion. KV Mechelen, met aanwinst Steven Defour naast Igor De Camargo op de bank, dat goed startte en geregeld mooie combinaties op de mat legde. Maar sporadisch dreigde. Niets eindproduct. Vooral Kaboré werd opnieuw gezocht én gevonden. Maar ook de Burkinese rechterwinger bezondigde zich al te dikwijls aan een slordige laatste pass. De Mechelse aanvallers gemuilkorfd. Vanderhaeghe keek het aan en zag dat hij zijn organisatie goed gezet had. Vooral omdat KVK via vooral de snelle Dewaele op rechts twee keer dicht bij de opener kwam.

Het pleit voor KVM dat het opnieuw heel sterk startte na de pauze. Nu wél omgezet in een goaltje. Dankzij Siemen Voet dan nog wel. De centrale verdediger, partner van onze turntrots Nina Derwael, nam in één tijd over en zag zijn botsende bal binnengaan. Even daarvoor had Hairemans de tot dan grootste kans van de match gemist, even daarna werd een handsbal van Mboyo in de eigen zestien niet bestraft. KVM had alles in handen, maar speelde alles nog kwijt.