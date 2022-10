KV Kortrijk zal “nodige stappen” ondernemen tegen racisten die Lamkel Zé (en Selemani) op de korrel namen: “Dit is ontolereerbaar”

Jupiler LeagueEén hoofdrolspeler in Kortrijk - Antwerp: Didier Lamkel Zé. De grillige Kameroener zorgde er mee voor dat zijn ex-team een eerste nederlaag aangesmeerd kreeg en hij liet dan ook niet na dat op uitdagende wijze te vieren. Iets wat bij de Antwerpse aanhang natuurlijk in het verkeerde keelgat schoot: Zé deelde na afloop een een greep uit de vele racistische reacties die hij kreeg op zijn Instagrampagina. Waarop Kortrijk vandaag bevestigde dat het “de nodige stappen” zal ondernemen.

De aanvaller pakte in minuut 21 uit met een mooie assist voor de openingsgoal van Avenatti. Maar vooral de viering mocht tellen: alsof hij net een wereldgoal had gemaakt, ging de Kameroener ostentatief voor het vak van Antwerpfans aan het juichen zoals alleen hij dat kan. Hij pakte een van de vele naar hem gegooide plastic bekertjes op, zette dat voor zich en sloeg dan even aan het mediteren.

Tot afgrijzen van de Antwerpfans, die vooraf nochtans van plan waren Lamkel Zé te negeren nadat de speler zich in zijn periode bij de Great Old onmogelijk had gemaakt. Het kat en muisspel bleef ook de minuten erna duren, waarop ref Van Driessche besloot Lamkel Zé met een gele kaart te bedenken en te laten omroepen dat de fans geen voorwerpen op het veld mochten gooien en zich niet racistisch uit te laten.

Voor Kortrijk werd het daarna nog mooier, toen Selemani er knap 2-0 van maakte. Een voorsprong die de thuisploeg niet meer uit handen gaf. Nadien ‘vierde’ Lamkel Zé op Instagram. De Kameroener postte een video van de viering achteraf en schreef erbij: “F*ck Antwerp.”

De protagonist deelde na afloop ook zowat elke Instagrampost die over hem werd gedaan - ook de vele racistische reacties sloeg hij niet over. “Het resultaat na de nederlaag”, zo schrijft hij zelf bij een eerste, waarop aap-emoji’s en meer van dat weinig fraais te zien zijn. “F*cking wanker, kom naar Antwerp en we zullen zien”, klinkt het in een volgende post, die vergezeld wordt met een mes en een bloeddruppel. “Hoerenzoon” en “Afrikaanse banaan”, staat er nog verderop, waarna Zé ook aankondigt dat het welletjes is geweest. “We gaan het hier bij houden, want ik kan zo blijven doorgaan”, besluit hij.

“Ontolereerbaar” De zaak krijgt hoe dan ook nog een staartje. KV Kortrijk bevestigt dat “de nodige stappen” zullen worden ondernomen, want blijkbaar werd ook Selemani racistisch bejegend. “Dit is ontolereerbaar”, klinkt het bij de West-Vlamingen, die ook bevestigden dat er met Lamkel Zé zelf zal gepraat worden. “Maar de twee zaken zijn totaal verschillend”, benadrukken ze daar. De speler zelf mag mogelijk ook nog op een straf van het Bondsparket rekenen. Mogelijk blijft het bij een verwittiging, maar ook een geldboete of zelfs een schorsing zijn mogelijk.

Volledig scherm Avenatti tikt op assist van Lamkel Zé de 1-0 binnen. © Photo News

Volledig scherm Didier Lamkel Zé. © Eleven Sports