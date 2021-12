KV Kortrijk verslaat Seraing en pakt 9 op 9, troepen Jordi Condom verliezen voor de vierde keer op rij

De sfeer is optimaal bij KV Kortrijk momenteel. De West-Vlamingen wonnen op Seraing voor een derde keer in één week tijd en staan stevig in de top acht. Het daarbijhorende ticket voor de Europe play-offs komt zo steeds dichterbij. Seraing daarentegen pakt nul op twaalf en moet zich dus dringend herpakken. De wedstrijd begon wat gezapig, maar naarmate de eerste periode vorderde, kregen we meer en meer doelgevaar te zien. De beste kans voor de rust was voor Marlos Moreno. De Colombiaan - die de voorkeur kreeg op Mbayo - trapte tegen de paal.

De tweede helft werd volledig gedomineerd door KV Kortrijk. Palaversa - die eerst geschorst was voor deze partij, maar vrijgesproken werd - trapte de 0-1 staalhard voorbij Dietsch. Enkele minuten later zette Selemani een strafschop feilloos om. Hij miste zijn vorige twee elfmeters, maar deze penalty zette de Comorees goed om. KVK-goalie Marko Ilic hield al voor de zevende keer dit seizoen zijn netten schoon. Enkel Anthony Moris doet even goed. Donderdag nemen ze het in de kwartfinale van de Croky Cup op tegen Anderlecht. Ook in het Lotto Park is dit KVK zeker niet kansloos.