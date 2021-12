KV Kortrijk legt een zwak KV Oostende met 0-2 over de knie, Vandendriessche doet de netten trillen tegen zijn ex-ploeg

KV Oostende had nog een eitje te pellen met KV Kortrijk. Op bezoek bij de Zuid-West-Vlamingen werd zowel in de heenronde als in de beker met 1-0 verloren. KVO en coach Blessin probeerden het in een experimentele 4-2-3-1, met D’Haese als linksback en Ndicka een rijtje hoger, terwijl Belhocine rekende op dezelfde jongens die OHL over de knie legden. In een oersaaie eerste helft wist enkel een combinatie Amade-Gueye en een afgeweken schot van Dewaele voor beroering te zorgen. Tot Selemani met een hakje aflegde voor D’Haene en de kapitein met een overhoekse trap zijn 200ste match voor KVK opluisterde.