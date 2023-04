KV Kortrijk en Eupen komen niet tot scoren in kelderkraker

Als KV Kortrijk vandaag aan het langste eind trok, waren ze 99,9 procent zeker van een verlengd verblijf in 1A. Eupen daarentegen kon mits een driepunter het vonnis over Zulte Waregem vellen. Won Eupen en verloor dan ook Essevee vanavond op het veld van Charerloi, zou het doek vallen over de Zuid-West-Vlamingen.

De Panda’s wisten dus wat hen te doen stond en schoten verschroeiend uit de startblokken. Zowel N’Dri als Peeters deden in de openingsfase ei zo na de netten trillen, maar ze konden hun poging niet kadreren. Na een kwartier spelen, was het wel raak voor de uitploeg. Charles-Cook trapte het leer knap voorbij Vandenberghe in het verste hoekje, maar het feestje was van korte duur. N’Dri had namelijk enkele seconden eerder de bal tegen de hand gekregen. Kortrijk was in de eerste periode amper gevaarlijk en mocht met een brilscore aan de rust meer dan tevreden zijn.

De Kerels kwamen evenwel goed uit de kleedkamer en waren de betere ploeg in de openingsfase van de tweede helft. Niettegenstaande stond het ei zo na 0-1. Vandenberghe had een prima parade in huis op een vrije trap van Peeters. KVK was niet aangeslagen en nam de wedstrijd opnieuw in handen. Een pegel van Messaoudi spatte uiteen op de lat. Het was pompen of verzuipen voor de Panda’s, maar ze hielden stand. Het bleef 0-0. Met dit puntje schieten beide ploegen weinig op, maar zowel KV Oostende en Zulte Waregem zullen allesbehalve tevreden zijn met dit resultaat.

