KV Kortrijk blijft na een pijnlijke thuisnederlaag tegen Eupen achter met 0 op 12

Na de pijnlijke 6-0-nederlaag tegen Antwerp kwamen onder anderen Sissako en Ambrose de rangen van KVK versterken. Beide spelers stonden meteen aan de aftrap. Eupen-coach Florian Kohfeldt gunde nieuwkomer Finnbogason (ex-Lokeren) een basisplaats. De thuisploeg startte verschroeiend. Avenatti was er in de openingsfase twee keer erg dichtbij, maar Eupen-goalie Slonina en de paal stonden in de weg. Eupen zette daar een paar halve kansjes tegenover, maar Vandenberghe in verlegenheid brengen, lukte niet.