Kortrijk houdt de drie punten thuis tegen KV Oostende na aangename pot voetbal: 3-1

Jupiler Pro LeagueEen 5-5 had opnieuw gekund - alleen stonden deze keer twee goeie keepers in de weg. KV Kortrijk kon ondanks een sublieme Hubert nog eens thuis winnen tegen KVO, dat na een donkere novembermaand steeds verder wegzakt.

Een West-Vlaams streekduel dat garant staat voor goals, spektakel en strijd mocht gisteravond het weekend uitzwaaien. KVK-KVO ontgoochelt zelden… en dat was gisteren ook niet het geval. Beide ploegen telden 16 punten en konden een zege goed gebruiken - vooreerst om de ambitie, een plaats in de top 8, levendig te houden. Kortrijk, met drie ex-KVO’ers in de staf, had voor eigen volk enkel nog maar van Moeskroen gewonnen. KVO keek aan tegen een één op 12 nadat het daarvoor zeven matchen ongeslagen bleef. Punten waren aan weerszijden welkom met andere woorden.

Veel slechter kon de match niet beginnen voor KV Oostende, dat eerder vorige week al pijnlijk onderuit ging in Beveren. Mboyo vond aan de tweede paal de vrijstaande Dewaele, die de bal via Theate en Hubert tegen de touwen kopte. Dewaele zijn tegenstander Patoulidis - ex-Anderlecht en ex-Standard - zag eigenlijk de ganse eerste helft alle kleuren van de regenboog op links. Veel Kortrijks gevaar kwam via de kant van de 19-jarige Brusselaar met Griekse roots, die niet bepaald een droomdebuut beleefde.

Volledig scherm Dewaele scoorde de 1-0. © BELGA

’t Was dankzij een uitstekende doelman Hubert - ooit te licht bevonden voor Standard en Club Brugge maar nu aan een sterk seizoen bezig - dat KV Oostende halverwege nog in leven was. Jonckheere, Mboyo en Gueye kwamen alledrie oog in oog met de Henegouwer te staan, maar Kortrijk vergat de kustploeg dood te doen. Het kwam de Kerels duur te staan - met een prachtige halve omhaal bracht Hjulsager Oostende kort voor de rust op gelijke hoogte. Met de pauze in zicht nam KVO de match in handen - Ilic redde nog een goeie kopbal van Gueye van de lijn.

Oostende begon even slecht aan de tweede helft. Opnieuw in de eerste vijf minuten slikte het een goal - de Kortrijkse Gueye profiteerde van een knappe reuzenslalom van Ocansey en kinderlijk verdedigen bij KVO. Ook na de nieuwe voorsprong bleef Kortrijk wenkende mogelijkheden missen. Nog voor de 65ste hadden Gueye en Mboyo altijd moeten scoren. De tweede helft was écht een kopie van de eerste - ook nu kwam KVO na de Kortrijkse goal en gemiste kansen steeds meer opzetten, al hoefde Ilic maar één keer écht tussen te komen op een nieuwe poging van de Oostendse Gueye.

Tien minuten voor inrukken viel dan toch het doek. Mboyo anticipeerde goed op de gruwelijke terugspeelbal van Tanghe en legde de wedstrijd in een beslissende plooi. Op basis van de kansen een verdiende zege voor KVK, dat eindelijk nog eens thuis kon winnen. Eén op 15 dus voor Oostende, dat steeds verder wegzakt in het klassement. Traditioneel volgt er ook dit jaar na een goeie seizoensstart een donkere herfstperiode. Aan coach Blessin en co om het tij snel te keren - de 1 op 15 in november deed het ontstane optimisme rond de kustploeg grotendeels verdwijnen.

Volledig scherm Alexander Blessin. © Photo News

