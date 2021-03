Kortrijk-coach Elsner hard na nederlaag tegen Eupen: “Ik ben niet zomaar woedend, het zit veel dieper”

“Een gedeelte van de ploeg is enkel met zichzelf bezig. Zo kan het echt niet verder. Ik verafschuw het idee dat er ons niets anders zou te doen staan dan bidden opdat de rechtstreekse tegenstanders in de degradatiestrijd zouden verliezen. Als je je niet gedraagt als een profvoetballer verdien je die status niet. Ik ben niet zomaar woedend, het zit veel dieper. De bedoeling was Eupen te laten komen en te profiteren van balverlies om te counteren. Dat kwam er niet uit om de eenvoudige reden dat we er nauwelijks in slaagden de bal te recupereren. Ik zag geen teken van collectieve revolte, geen aanwijzing die mij zou doen hopen op beterschap. Goed dat er nu een interlandbreak volgt? We komen pas uit een break vermits er vorig weekend geen competitie was en dat heeft niets opgeleverd. Zijn we nog een ploeg? Ik stel mij de vraag.”

Doelman Defourny (Eupen): “Geen stress meer, wel nog ambitie”

Théo Defourny liet tegen KVK zijn vijfde clean sheet optekenen. “We hebben quasi niks weggegeven. Dat is niet enkel de verdienste van de defensie. Iedereen heeft zijn werk gedaan. De solidariteit was optimaal. Nu we mathematisch gered zijn, kunnen we de resterende drie wedstrijden zonder stress spelen. Zonder stress, maar niet zonder ambitie. Dankzij deze zege behouden we uitzicht op een plaats in play-off 2. Dat weegt niet op tegen de bekerfinale die we gemist hebben, maar het zou een seizoen waarin we — deels door pech, deels door eigen schuld — beneden de verwachtingen bleven, toch een beetje kleur geven. En dat we nog twee van de drie resterende match op verplaatsing spelen, is geen onoverkomelijke handicap. We hebben dit seizoen nog maar vier van de vijftien uitmatchen verloren en ik twijfel er geen ogenblik aan dat onze coach de juiste woorden zal vinden om ons honderd procent te motiveren. Hij verstaat de kunst om ons een worst voor te houden. En wij blijven hongerig.”