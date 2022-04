Kompany: “We zijn Ashimeru een paar weken kwijt”

Slecht nieuws uit de ziekenboeg van Anderlecht, Majeed Ashimeru komt de komende weken niet meer in actie. De Ghanees sukkelt met een enkelblessure. “We zullen hem missen, maar ik heb vertrouwen in de andere jongens”, zei Vincent Kompany.

Anderlecht zal het in de strijd om de Champions Play-offs zonder Majeed Ashimeru moeten doen. De Ghanese middenvelder is geblesseerd aan de enkel en komt de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie, zondag tegen Charleroi en een week later op Kortrijk, niet meer in actie. “Hij staat een tijdje langs de kant”, zei Kompany, zonder in detail te willen treden. Anderlecht hoopt hem in elk geval klaar te stomen voor de bekerfinale tegen AA Gent op Paasmaandag. “Zoals ik eerder al zei heb ik het volste vertrouwen in mijn brede kern.”

Anderlecht weet wat het te doen staat. Zelf winnen van Charleroi en hopen dat Antwerp of Gent een steekje laat vallen om zo alsnog in de Champions Play-Offs te belanden. “We mogen niet wanhopig worden”, vervolgde Kompany. “We gaan er alles aan doen om onze matchen te winnen. Tot voor kort zaten we in een goede flow en speelden we goed voetbal, dat deden we op Gent ook alleen zat daar het resultaat niet mee.”

Kompany gaat ervan uit dat ook Cercle Brugge en OHL hun sportieve plicht zullen vervullen. “Of ik een bak bier naar Leuven of Brugge ga opsturen. Ik denk dat ze in Leuven ideaal geplaatst zijn om zelf hun bier te halen”, lachte hij. “Ik wens nooit iemand iets slecht toe, zelfs mijn tegenstanders niet. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen voluit zal gaan. Het vervelende is dat we er niet veel aan kunnen veranderen. We kunnen niet plots op doelpuntenjacht gaan, want de winstmatchen zijn doorslaggevend. Op het moment dat wij aan onze match beginnen kennen we de andere resultaten, maar ik wil me niet laten leiden door emoties. Ik wil een bubbel creëren voor mijn groep, we moeten alleen met onszelf bezig zijn. Ik wil zes punten pakken, de rest kan ik niet voorspellen.”

Zelfs niet wie zondag de Ronde van Vlaanderen zal winnen. “Ik hoop een Belg, als je een meer gespecialiseerd antwoord wil, stel ik voor dat je de voorzitter even belt. Als speler was ik veel meer op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurde. Als coach heb ik die tijd niet meer.” (KDZ)

