Kompany viert met vader Pierre en krijgt “iets drinkbaars” voor verjaardag, Vanhaezebrouck: “Proficiat, Anderlecht”

Jupiler Pro LeagueGroot was de opluchting bij Anderlecht. Van een leien dakje ging het niet in het Guldensporenstadion (2-3), wel parkeerde paars-wit zich in de top vier. Ten koste van AA Gent. Vanhaezebrouck, na de 5-0 tegen OHL: “Volkomen terecht. Zij waren constanter dan ons. Proficiat, Anderlecht.” Kompany, die snel na de match zijn vader Pierre in de tribunes opzocht en gefêteerd werd in de kleedkamer voor zijn 36ste verjaardag, loofde de mentale weerbaarheid van zijn elftal. “Ik ben toch meer tevreden dan opgelucht.”

Voorzitter Vandenhaute in de armen van CEO Verbeke. Een extatische Kompany na het laatste fluitsignaal. De spelers die een feestje bouwen met de massaal meegereisde fans. Het leek wel alsof de landstitel binnen was, terwijl Anderlecht zich louter plaatste voor de Champions’ Play-Offs. In het derde jaar van het befaamde proces was niet-kwalificatie meer dan één stap terug. “Kijk, ik schets het nog één keer", sprak Kompany op de persbabbel achteraf. “Het Anderlecht van mijn tijd als speler had een budget twee keer zo groot als het nummer twee. We hadden een drietal Gouden Schoenen, matchen als vandaag die wonnen we op vijftig procent. De realiteit van vandaag is dat we nog steeds in een opbouwende fase zitten en dat deze kwalificatie dus superbelangrijk is. Van die momenten moet je nu vooral genieten.”

Het moeilijke scenario in Kortrijk was voor Kompany geen verrassing. “Daar waren we op voorbereid. De mentale weerbaarheid was cruciaal vandaag en die hebben we getoond. Na die 1-0, en ook na de aansluitingstreffer, is niemand onrustig geworden of zag ik geen spelers die plots andere dingen deden dan hen gevraagd werd. We zijn gegroeid in de match en stabiel gebleven en dat in een match waar zo veel druk op zat. Dat is onze winst vandaag.”

Ook Wesley Hoedt zag Anderlecht niet goed spelen, maar wel drie cruciale punten pakken. “Laat ons eerlijk zijn, Anderlecht komt van ver. Dan mag je toch wel eens even vieren op zo’n moment. De Champions’ Play-Offs waren ons eerste doel, maar eigenlijk moet deze club altijd voor de titel spelen natuurlijk. Maar laat ons nederig blijven en vooral blij zijn met onze volwassen reactie na die tegenslag. Dit is mooi voor de club en voor de groep. En voor Kompany en zijn staff natuurlijk. Complimenten daarvoor.”

Van Crombrugge: “Kompany ‘iets drinkbaars’ gegeven”

Hendrik Van Crombrugge vertelde wat de spelersgroep Kompany cadeau gaf (“iets drinkbaars”) en was opgetogen. “Na onze slechte start dit seizoen, waarin we veel nieuwe spelers moesten inpassen, vergde het toch meer tijd dan gehoopt om een constant niveau aan te halen. Maar steeds meer kunnen we matchen over de streep trekken waarin niet alles goed gaat. Of we nu ook voor de titel gaan? In de Play-Offs kunnen alles, ook de eerste plaats ja. Hopelijk starten we meteen met een match tegen Union en kunnen we tot op drie punten komen. Maar eerst de beker. (lacht) Daarin blijven we de favoriet, ja.” Na de kwalificatie voor de finale tegen Eupen had de doelman op die vraag geantwoord: “Wij zijn Anderlecht, wij zijn altijd favoriet.”

Geen al te grote ontgoocheling bij AA Gent, ook al omdat het zelf een feestje bouwde tegen OH Leuven. Met drie goals was Tissoudali de grote man. “Zuur dat we na zo’n goeie race met die 25 op 27 toch nog uit de boot vallen”, sprak de Marokkaanse klasbak. “Gelukkig hebben we nog de beker. Vooral in januari (toen Tissoudali Afrika Cup speelde, nvdr) hebben we punten laten liggen en dat hoefde niet. Die komen we nu tekort.” Met 19 goals en een sterk internationaal intermezzo met Marokko kan de aanvaller terugblikken op een voorlopig superseizoen. “Wanneer ik het vertrouwen krijgt van de coach en ploegmaats, resulteert dat in rendement." Of dit mijn laatste seizoen AA Gent wordt? “Ik heb hier nog een contract tot volgend jaar, in theorie dus niet. Met een volgende stap ben ik ook nog helemaal niet bezig.”

