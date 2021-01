Kompany na ruimste zege van het seizoen: “We worden week na week beter”

Toen Vincent Kompany de vraag kreeg of dit de meest bevredigende prestatie onder zijn bewind was, lachte hij: “Het is niet voor het eerst dat ik hierop moet antwoorden en dat is goed. Het toont aan dat we in een goeie vibe zitten. We worden week na week beter, maar nu mogen we niet achterover leunen. Ik ga na deze persconferentie al beginnen aan de voorbereiding op Waasland-Beveren.”