Kompany: “Na Beerschot plakt onterecht beeld op mijn ploeg” - Van den Brom: “Zet me niet af als Calimero”

Kompany was eens te meer lovend over de intensiteit die Anderlecht aan de dag legde. “Dat ging nu, tegen nota bene een sterke tegenstander, ook gepaard met kansen. We spelen zeker niet de perfecte match, maar ons niveau van intensiteit was perfect. Daar wil ik trouwens op wijzen: wij tonen nooit een gebrek aan inzet. Wel geregeld aan onderscheidend vermogen om het verschil te maken. Dat is een stap die we nog moeten zetten en daar werken we aan. Maar over inzet heb ik niet te klagen. Want na de match tegen Beerschot leek dat wel het geval. Daar hebben we een totaal ander gezicht getoond dat niet aanvaardbaar was. Daarom ook dat er na die match harde woorden zijn gevallen.”