Kompany legt de vinger op de wonde na nederlaag tegen Cercle: “We creëerden niks, dat was ons probleem”

Jupiler Pro LeagueDomper voor Anderlecht in het eigen Lotto Park. Paars-wit had het bijzonder lastig met een alweer energiek Cercle en ging met de billen bloot: 0-2. Na affluiten wilde coach Vincent Kompany niet enkel het negatieve onthouden. “Jonge gasten zoals Debast en Stroeykens hebben karakter getoond.”

Anderlecht liet gisteravond een gouden kans liggen om over Antwerp en Club Brugge te springen, al was het mogelijk maar voor een dag in het geval van Club. Psychologische opsteker was het sowieso geweest, in de plaats daarvan werd het een mentale tik. Uitgedeeld door het sterke Cercle Brugge van Dominik Thalhammer. Alle credits voor de Vereniging.

Net als in de vorige thuiswedstrijd tegen Standard riep Anderlecht het onheil deels over zichzelf af. De eerste helft was samen te vatten in twee sleutelmomenten, tweemaal met dezelfde man in de hoofdrol. Wesley Hoedt kreeg de beste kans voor Anderlecht. Een perfect aangesneden voorzet van Refaelov vond de volledig vrijstaande Hoedt. Didillon verkeek zich en Hoedt schrok van zoveel vrijheid en kopte wat knullig over. Het was de beste kans van de avond voor Anderlecht.

Volledig scherm Hoedt miste een kopkans en kreeg nadien rood © Photo News

Ook al omdat de Brusselaars even later tot tien man werden gereduceerd. De kwieke Rabbi Matondo sneed door de paars-witte defensie en Hoedt legde hem neer vlak voor Matondo het strafschopgebied instormde. De Cremer trok geel, maar werd vanuit Tubeke toch aangemaand om de beelden te bekijken. Natuurlijk was Hoedt de laatste man, natuurlijk was Matondo op weg naar doel. Langs de zijlijn argumenteerde Kompany dat Sardella wel degelijk in de buurt was, het baatte niet: rood voor Hoedt. “Een rode kaart is altijd een sleutelmoment”, zei Vincent Kompany. “Zeker zo vroeg in de wedstrijd. Ik moest terugdenken aan het moment met Raman op Mechelen, toen kwam de VAR niet tussen. Nu wel, dat zijn belangrijke details en die zitten ons op dit moment niet mee. Ik had het gevoel dat we stilaan in ons ritme geraakten en de gaten vonden.”

Kompany moest herschikken een haalde Benito Raman naar de kant voor Hannes Delcroix. Zure avond voor Benito, zichtbaar ontgoocheld. Cercle Brugge startte de wedstrijd met veel lef door hoog op de helft van Anderlecht druk te zetten. Met tien tegen elf duwden ze het gaspedaal nog wat meer in. Sardella - vanuit de tribune in de basis gedropt als vervanger van de geschorste Murillo - beleefde een lastige avond. Matondo botste twee keer op Van Crombrugge. Het moment voor de ex-speler van Manchester City zou nog komen.

Vanaf de rode kaart voelde je dat een punt het hoogst haalbare was voor Anderlecht. “We creëerden niks, dat was ons probleem”, had ook Kompany gezien. Pijnlijke vaststelling in eigen huis, maar dit Cercle voetbalde gewoon te goed.

Volledig scherm De Welshman Rabbi Matondo was de uitblinker van de avond. © BELGA

Belangrijk leermoment

Het puzzelwerk voor Kompany ging gewoon door. De adductoren van Delcroix speelden op en hij bleef binnen, Zeno Debast kreeg zo zijn eerste speelminuten het seizoen. Door de afwezigheid van Olsson werd Verschaeren uit de pocket getrokken en speelde hij centraal op het middenveld. Zijn begin was veelbelovend, maar met een man minder deemsterde hij weg. Bijgevolg werden ook Zirkzee en Amuzu amper in het spel betrokken. Onbegrijpelijk dat Anderlecht de snelle benen van Amuzu niet beter kon uitspelen in de omschakeling, want ruimte lag er wel degelijk. Iets voorbij het uur mochten ze allebei beschikken. Net op dat moment sloeg Cercle Brugge toe. Matondo trof raak. En hoe. Met schicht in de verste hoek schonk hij Cercle loon naar werken. Anderlecht kon geen vuist meer maken en Kanouté zorgde nog voor 0-2.

De Vereniging mag zich vandaag wellicht verwachten aan een bedankje van de buren op Jan Breydel. Voor Anderlecht is het de eerste nederlaag sinds begin november, maar wel een kwalijke in de strijd om de Champions Play-offs. “Ik wil niet enkel het negatieve onthouden van deze wedstrijd. Jonge gasten zoals Debast en Stroeykens hebben karakter getoond. Een resultaat was het niet, maar een belangrijk leermoment zeker wel.” En zondag wacht de fiere leider in het Dudenpark voor de Brusselse derby. “We hebben een topprestatie nodig om daar een resultaat te halen”, beseft Kompany.

Volledig scherm Delcroix moest na zijn invalbeurt meteen weer naar de kant © BELGA

