Kompany houdt voeten op de grond: “Leuke overwinning, maar ons werk is nog niet af”

De euforie was al gaan liggen. Vincent Kompany stond zeer nuchter de pers te woord na afloop van de levensbelangrijke zege tegen Club Brugge. “Ik ben blij voor de jongens, ze hebben deze overwinning verdiend. Maar morgen gaan we gewoon opnieuw werken. Ik blijf er rustig bij, het is leuk voor de spelers en de fans, maar ons werk is nog niet af”, klonk het in een eerste reactie.

De coach was vooral tevreden met de knappe reactie van zijn team. “Dat is een beetje de rode draad van ons seizoen. We hebben altijd een reactie in huis, of we die nu tijdens de match zelf of tijdens de week op training tonen. Ons team blijft een team van progressie. Deze jongens worden elke dag beter. Het is mijn rol om die te versnellen en hen telkens te wijzen op wat ze moeten doen om beter te worden. En het voordeel van deze jeugdige groep is dat ze zich altijd kan opladen voor deze matchen.”