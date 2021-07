Kompany blikt al vooruit naar Europees treffen: “Druk? Die is er altijd en die zal er altijd zijn”

“Het resultaat is vandaag eerlijk denk ik”, zei Kompany op zijn persconferentie na de match tegen Eupen. “Op basis van de kansen. Eupen was wel gevaarlijk en verdiende minstens het doelpunt. Hetzelfde voor ons. Wij hebben kansen gehad, Eupen ook en daarom kan ik dit resultaat wel plaatsen. We hebben nog te veel kansen weggegeven - dat blijft een werkpunt.”

Na de 1 op 6 trekt Anderlecht niet met het beste gevoel naar Albanië. Op papier is dat een haalbare kaart voor het team van Vincent Kompany, dus alles minder dan een zege zou opnieuw een teleurstelling. “Ach, er is altijd druk op Anderlecht. Dat zal niet veranderen en dat moet ook niet voor mij. We moeten ons concentreren op wat we zelf in de hand hebben en kunnen controleren. Maar twijfels? Nee, ik ben alleen maar bezig met oplossingen en een plan. Het enige wat me op dit moment boeit, is wat er morgen op training zal worden gedaan.”