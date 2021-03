Knappe goals en hoog tempo, maar met gelijkspel schieten KV Mechelen en OH Leuven weinig op

Hoog tempo, veel kansen, knappe goals. KV Mechelen en OH Leuven hebben 2-2 gelijk gespeeld in een leuke pot voetbal. Al schiet Malinwa daar weinig mee op in de strijd om play-off 2.

Meteen volle gas Achter de Kazerne. Na minder dan één minuut zorgde OH Leuven voor het eerste gevaar in de wedstrijd. Een rush en dribbel van Tamari, die in het zijnet besloot. Het tempo lag hoog in de beginfase. Aan de overkant moest Romo een lage knal van Vanlerberghe uit zijn kooi duwen. Enkele tellen later trof OHL-topschutter Henry de dwarsligger. Beide teams maakten er een aangenaam schouwspel van.

En na een halfuur kregen we ook een doelpunt te zien. Peyre schilderde de bal op de borst van Vranckx. De youngster, die voor de tweede keer op rij in de basis stond, haalde vanuit de draai uit. Een onhoudbaar schot voor Romo: 1-0. Dat leek ook de ruststand te worden. Tót... een wereldgoal van De Norre. OH Leuven kwam fantastisch onder de Mechelse druk uit. Via Mercier en Sowah belandde de bal bij De Norre en hij poeierde in één tijd in de rechterkruising (1-1). Thoelen stond aan de grond genageld.

Volledig scherm De Norre scoorde een wereldgoal. © BELGA

Ook na de pauze kon de wedstrijd bekoren. Op het uur veroverde De Camargo de bal, Mrabti kon aanleggen. Zijn lage schuiver werd enigszins makkelijk gepakt door Romo. Walsh kopte een knappe voorzet van Vanlerberghe naast - daar zat meer in.

Net op het moment dat er een Mechels doelpunt in de lucht hing, prikte OH Leuven dodelijk tegen. Sowah zette invaller Schrijvers alleen voor Thoelen. De ex-Club Bruggespeler omspeelde de doelman en tikte binnen: 1-2. Lang kon OHL echter niet genieten van die voorsprong. Op een hoekschop had de VAR namelijk hands gezien van Tshimanga, ref Vergoote werd naar het scherm geroepen. Het duurde minúten vooraleer de arbiter een een beslissing nam. Hij wees dan toch naar de stip. Druijf zette zich achter de bal en knalde de 2-2 buiten het bereik van Romo binnen. Verdiende gelijkmaker. KV Mechelen zette nog een slotoffensief op. Walsh besloot op Romo, Shved kopte in het zijnet. In de slotseconden trof Sowah nog de paal. Het bleef bij 2-2. KV Mechelen laat zo na een gouden zaak te doen voor play-off 2. OH Leuven blijft (voorlopig) zesde.

Volledig scherm Schrijvers bracht OHL op voorsprong. © BELGA

Volledig scherm Druijf met zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen. © BELGA

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Speel mee met ons online voetbalspel De Gouden 11 en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.