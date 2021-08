Klauss bezorgt Standard de zege tegen onmondig Beerschot, dat op laatste plaats blijft hangen

Beerschot begon als rode lantaarn aan de partij en rood is nu net een kleur waar men op het Kiel niet van houdt. Na het 0-3 verlies tegen Union schudde trainer Peter Maes zijn ploeg trouwens stevig door mekaar: Sanusi, Noubissi en Radic waren drie ‘nieuwe’ pionnen in een 5-4-1 veldbezetting. Ook Standard had iets recht te zetten. De 2-5 nederlaag van vorige week tegen Antwerp was een bittere pil voor de Luikenaars. Het hoeft dus niet te verbazen dat beide ploegen met veel ‘engagement’ aan de partij begonnen.

Dat engagement uitte zich in eerste instantie vooral op defensief vlak. Kansen waren voor de pauze immers schaars. We noteerden een schot van thuisspeler Sanyang op doelman Bodart en een schot van bezoeker Dönnum – voor het eerst in de basis - voorlangs. Tussendoor claimde Sanyang (vergeefs) een penalty, terwijl Klauss aan de overkant een voetje te kort kwam bij een voorzet van Siquet. Veel meer was het qua doelgevaar niet.

Volledig scherm © Photo News

Nadat Beerschot had gevoeld dat het zijn zaakjes op organisatorisch vlak best op orde had, begon men in de tweede helft meer drang naar voren te tonen. Kort voorbij het uur kwam de bedrijvige Noubissi dicht bij de openingstreffer, maar zijn (verdienstelijke) poging was niet gekadreerd. Luttele tellen later was het aan de overkant wél raak. Joao Klauss kende geen genade toen invaller Dragus hem in het straatje stuurde: 0-1.

Beerschot kreeg een klap, maar was nog niet knock-out. Standardverdediger Sissako bezorgde de Antwerpenaars een levenslijn, toen hij een voorzet van Dom domweg met de hand beroerde. De daaropvolgende strafschop was een kolfje naar de hand van Raphael Holzhauser. Alleen deed de Oostenrijker iets wat hij normaal zelden of nooit doet: missen van op elf meter. Credits ook voor Arnaud Bodart. De keeper van Standard koos de juiste hoek en zat er goed bij.

In de slotfase zette Beerschot alles op alles. Trainer Maes gooide aanvallende pionnen Soumaré en Suzuki mee in de strijd. Aan goede wil was er geen gebrek, maar kansen of doelpunten: dat was nog iets anders. Standard kon de boel gesloten houden en stapte met drie punten de bus op. Beerschot toonde meer grinta en wilskracht dan tegen Union, maar bleef evenzeer met lege handen achter. Paars-wit mag nu met een één op twaalf op bezoek bij Club Brugge…

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

