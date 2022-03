Kippenvelmoment in Ghelamco Arena: uitgerekend Roman Bezus bezorgt AA Gent diep in blessuretijd kostbare zege

Jupiler Pro LeagueBezus! Bezus!. De naam van de Oekraïner galmde door de Ghelamco Arena, nadat uitgerekend hij in blessuretijd de drie punten over de streep trok voor de Buffalo’s. AA Gent blijft zo in de running voor een ticket voor de Champions’ play-offs.

AA Gent moest het tegen Zulte Waregem doen zonder Tarik Tissoudali. De Amsterdammer ondervond nog teveel hinder van de knieblessure die hij woensdag opliep in Brugge. Het is afwachten of hij hersteld raakt voor de wedstrijd van donderdag, uit bij PAOK. Zo mocht Malede opdraven in de spits. In het vooruitzicht van de trip naar Griekenland gunde Hein Vanhaezebrouck Okumu en Odjidja rust. Hun plaatsen werden ingenomen door Hanche-Olsen en Hjulsager. Op links verving Nurio de geschorste Castro-Montes.

Zulte Waregem zakte naar Gent af met de nul als enig doel. Het team van Timmy Simons wachtte de Buffalo’s op met een vijfmansdefensie én twee buffers daar vlak voor. Zo kregen we voetbal op één speelhelft. De eerste keer dat er een beetje ruimte kwam, was het meteen prijs. De Sart lanceerde Malede, via Hjulsager ging het tot bij Depoitre, die zijn negende van het seizoen binnen knalde. Knappe aanval van de Buffalo’s.

Die vroege treffer veranderde niets aan het spelbeeld. Zulte Waregem bleef in zijn egelstelling. Vaak werd de bal lukraak weggekeild, meestal heroverde AA Gent de bal alweer op de helft van de bezoekers. Bij de rust bedroeg het Gentse balbezit dan ook meer dan 70%.

Eenrichtingsverkeer

Gent had de klus toen al kunnen - en eigenlijk moeten - afmaken. Een knal van De Sart vond de vuisten van Bossut, op aangeven van Malede trof een bedrijvige Hjulsager de paal. Even prikte Zulte Waregem tegen met een vrijschop van Dompé, die in twee tijden werd gestopt door Roef. Malede trapte een uitstekende mogelijkheid voorlangs, Bossut redde op een kopbal van Depoitre.

Meteen na de pauze voorkwam Bossut alweer averij op een schot van Depoitre. Het bleef eenrichtingsverkeer in de Ghelamco Arena, maar de bevrijdende tweede treffer bleef uit voor de Buffalo’s. Dat brak AA Gent halfweg de tweede helft zuur op, toen Zulte Waregem eindelijk eens op zoek ging naar een doelpunt. Vossen trof eerst nog de paal, maar nadat Roef een poging van Gano redde, vloerde de topschutter van Zulte Waregem de Gentse doelman met een lage schuiver.

Gent verhoogde het tempo met de inbreng van Odjidja en Bezus. De Bock bracht redding toen Bossut geklopt was op een poging van Samoise, Bossut zelf had een supersave in huis op een kopbal van Torunarigha.

Zo leek Gent af te stevenen op een gelijkspel, in een wedstrijd die het op basis van het spelbeeld en de kansen altijd moest winnen. De bevrijdende 2-1 kwam er toch in blessuretijd, met dank aan de twee Gentse invallers. Bossut kreeg een schot van Odjidja niet onder controle, de goed gevolgde Bezus trapte de zegetreffer tegen de touwen. Wat volgde, was een kippenvelmoment. Bezus werd innig omhelsd door zijn medespelers, de Gentse fans schreeuwden ‘Bezus!’ en ‘Oekraïne’.

