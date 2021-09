‘King Charles’ doet het weer: De Ketelaere bezorgt Club drie gevleide punten in Charleroi, dat voor het eerst verliest dit seizoen

Jupiler Pro LeagueCharleroi kan dan toch verliezen. De Carolo’s gingen vanavond met 0-1 onderuit tegen Club Brugge - de eerste seizoensnederlaag voor de mannen van Still. Charles De Ketelaere brak de ban pas in de toegevoegde tijd. Blauw-zwart is alleen leider.