KIJK. Van batterij aan vuurpijlen tot een kettingzaag: het jaar van de hooligan in beeld

Belgisch voetbal2022 gaat de geschiedenis in als het jaar van de hooligan. Nooit eerder liep het zo vaak de spuigaten uit in de voetbalstadions. Van tennisballen over Bengaals vuur tot zelfs een kettingzaag: een greep uit de feiten van het afgelopen jaar.

Het doek was op de slotspeeldag al gevallen voor Beerschot. Degradatie naar 1B was een feit nog voor de verplaatsing naar Union op de agenda stond. En daar liep het mis. Een paar enkelingen betraden het veld, en uit het bezoekersvak werden ook voetzoekers en andere voorwerpen (waaronder muntstukken, bakstenen, flessen en zelfs een ketting van een kettingzaag) op het veld en naar Unionfans en politie geworpen. Ref Boucaut moest de match bij 0-0 definitief staken.

Sanctie: Forfaitnederlaag, een boete van 50.000 euro en vijf wedstrijden zonder publiek (waarvan twee effectief) voor Beerschot.

Als zelfs de familietribune er aan moet geloven... Vorig seizoen gingen de poppen aan het dansen in het uitvak van Antwerp na de nederlaag op Club Brugge. Terwijl onder meer Nainggolan en De Laet de gemoederen probeerden te bedaren, braken fans door tot het familievak van Club Brugge naast het uitvak. Er werden rake klappen uitgedeeld, één iemand gebruikte zelfs z'n broeksriem.

Sanctie: Boete van 5.000 euro en twee uitwedstrijden zonder publiek (met uitstel).

Ook de promotiefinale tussen RWDM en Seraing eind april leverde onnodig supportersgeweld op. Toen het lot van RWDM na affluiten bezegeld was, en ze dus opnieuw in 1B zouden spelen het daaropvolgende seizoen, vonden enkele heethoofden er niet beter op dan het veld te bestormen en in de clinch te gaan met de vierende thuisaanhang van Seraing.

Sanctie: Boete van 5.000 euro en twee wedstrijden zonder publiek (met uitstel).

De kroniek van een aangekondigd protest. De druppel te veel voor de Anderlecht-fans in crisistijden onder Mazzu. Na een wekenlange crisis nemen ze het heft in eigen hand door bij een 3-0-stand tegen Standard een hoop vuurpijlen het veld op te gooien. Na een korte onderbreking komen de teams nog opnieuw naar buiten, tevergeefs. Meer dan een uur wordt er uiteindelijk niet gevoetbald op Sclessin.

Sanctie: Forfaitnederlaag, een boete van 60.000 euro en een thuis- en uitwedstrijd achter gesloten deuren (+ twee voorwaardelijke thuismatchen zonder publiek).

Een voetbalzondag in mineur voor het Belgisch voetbal, die begon in de Ghelamco Arena. Een spandoek - “Dood aan verraders. Yaremchuk Judas.” -, gevolgd door bengalen bij de openingstreffer. Een paar uur later lieten ook de Union-fans zich van hun kleinste kant zien tegen Westerlo door projectielen het veld op te gooien, en de Antwerp-aanhang bleef in hun match niet achter.

Sanctie: Boete van 15.000 euro + 1 officiële wedstrijd met partieel gesloten deuren voor AA Gent.

Een proteststem van enkele misnoegde Charleroi-supporters richting het eigen beleid. Tennisballen en Bengaals vuur op de grasmat, niet veel later nieuwe vuurpijlen. En dat terwijl Charleroi op voorsprong stond. In eigen voet schieten, heet dat. Amper een dag later is het in het Lotto Park prijs. Vuurwerk en rookbommen buiten en in de tribunes voor de verjaardag van de ‘South Leaders’, waar de afspraken met de club niet werden nagekomen.

Sanctie: Uitspraak volgt pas in maart. Anderlecht legde zelf sancties op aan de supportersclub.

