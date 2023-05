KIJK. “Toby wilde een beetje stoer doen”: Lang gaat op de bal staan en krijgt het aan de stok met Alderweireld, die hij zelfs “een kleine baby” noemt

KIJK. Lang gaat op de bal staan en krijgt het aan de stok met Alderweireld

“Eindelijk gewonnen”, reageerde Noa Lang na de match bij Eleven. “We zijn blij van die 0 af te zijn. En dan nog tegen Antwerp. Dat is altijd mooi.” Met het eindsignaal in zicht ging Noa Lang ietwat provocerend op de bal staan. Daar kon Alderweireld niet mee lachen: hij gaf de Nederlander een duw. Lang: “Alderweireld wilde een beetje stoer doen. Hij was geïrriteerd door de nederlaag. Maar dan moet je me aanpakken in het duel en niet als een kleine baby reageren en me bij mijn kraag pakken. Maar oké, zulke zaken horen nu eenmaal bij het voetbal.”