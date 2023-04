KIJK. Stewards kunnen maar net verhinderen dat boze Anderlecht-fans perszone binnenstormen na pijnlijke thuisnederlaag en historisch slecht seizoen

Arm Anderlecht. Zelf winnen was de enige voorwaarde om nog kans te maken op play-off 2. KV Mechelen, in volle voorbereiding op de bekerfinale, bleek met 2-3 te sterk in het Lotto Park. Zo valt het doek over één van de slechtste seizoenen uit de geschiedenis van Anderlecht. Elfde, het is van 1937 dat paars-wit nog zó slecht presteerde. Na het laatste fluitsignaal liet de harde kern hun onvrede duidelijk merken. Meerdere fans stormden na het laatste fluitsignaal de hoofdingang binnen, om zelfs in de mixed zone voor chaos te zorgen (kijk hieronder naar de beelden). Inmiddels is de rust in en rond het stadion teruggekeerd.

KIJK. Supporters Anderlecht proberen binnen te raken in mixed zone

De kelk moest leeg tot op de bodem voor Sporting Anderlecht. Een desastreus einde van een al even rampzalig seizoen. Het slechtste in bijna 100. Voor aanvang van de wedstrijd had de harde kern achter het doel al even laten weten wat zij van de midweekse vertoning in Alkmaar dachten. ‘Vous êtes nuls, de A à Z.’ En ook voorzitter Wouter Vandenhaute kreeg nog een veeg uit de pan. ‘Er is niks veranderd, niet onze voorzitter’, stond te lezen op een spandoek. Maar Anderlecht had dus wel nog een waterkansje op play-off 2. Voor er naar Charleroi en Cercle Brugge gekeken kon worden moest Anderlecht zelf maar eerst van KV Mechelen zien te winnen.

Spandoek Anderlecht-supporters voor cruciale match tegen KV Mechelen

Het begon alvast goed voor de thuisploeg die enthousiast aan de wedstrijd begon. Slimani trapte een plaatsbal op de bovenkant van de lat. Even later was het wel raak. Riemer schonk Mario Stroeykens een basisplaats en die maakte zijn eerste kans knap af. Ook Kana en Delcroix stonden aan de aftrap. Voor Delcroix de eerste basisplaats dit jaar, nadat een knieblessure hem maandenlang aan de kant hield. Anderlecht op voorsprong, maar het slechte nieuws kwam uit Waregem. Siquet en Ueda hadden Cercle Brugge op een dubbele voorsprong gezet. Boeken toe dus voor paars-wit en dat werkte niet bepaald inspirerend.

Stroeykens viert de vroege voorsprong voor paars-wit

KV Mechelen, voor de jongens van Defour was het de generale repetitie voor de bekerfinale van komende zondag, profiteerde maximaal. Vijf minuten voor rust verstuurde Rob Schoofs zijn inzending voor ‘Doelpunt van het Jaar’. Hij poeierde een voorzet van Walsh in één tijd voorbij Verbruggen, wereldklasse. Twee minuten later was het opnieuw prijs. Geoffry Hairemans kreeg alle tijd van de wereld om voor te zetten. Schoofs dook in de rug van Debast en zette Malinwa op 1-2. Het moet zijn dat Nathan Verboomen medelijden had met Anderlecht, want de 1-3 van Bates keurde hij af voor een licht contact van Bates met Amuzu.

De supporters van Anderlecht zongen wel nog...’Here’s to you Vincent Kompany.’ Net wanneer de sfeer echt dreigde om te slaan, trok Anderlecht de stand weer gelijk. Islam Slimani vijzelde zijn indrukwekkende statistieken nog een beetje op met zijn achtste doelpunt in tien competitiewedstrijden.

Een deel van de harde kern had zelfs al het stadion verlaten toen Anderlecht nog hoopgevend nieuws kreeg uit Waregem. Dan moest er natuurlijk zélf gewonnen worden. Dat bleek te moeilijk voor paars-wit, Bates mocht volledig vrijstaand de 2-3 in doel koppen. Niet alleen zit Anderlecht niet in play-off 2, ze vallen zelfs naast de top tien in de Jupiler Pro League. Fijne vakantie, jongens.

KIJK. Een deel van de harde kern loopt de hoofdingang binnen

De politie verhindert de toegang tot het Lotto Park.

Het waterkanon stond ook klaar aan het Lotto Park.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Riemer: “Ik verontschuldig me bij alle fans” Brian Riemer verscheen na de match nog voor de camera van Eleven Sports. De Anderlecht-coach verontschuldigde zich namens de staf. “Het was niet goed genoeg. Dit is niet waar deze club hoort te staan. Ik wil dus ‘sorry’ zeggen namens de staf en iedereen die deel heeft aan dit teleurstellende seizoen. Het is een ontgoocheling om nu al het seizoen te eindigen. Deze match was de culminatie van alle teleurstelling die we doorheen het seizoen kenden. Ik kan alleen maar zeggen dat ik net zo ontgoocheld ben als iedereen en ik sta hier om me nogmaals te verontschuldigen bij alle fans van over de hele wereld van deze grote club.”

KIJK. Stroeykens: “Gevoel van schaamte overheerst”

KIJK. Kana: “Dit ligt helemaal niet aan mentaliteit”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

