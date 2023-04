KIJK. Paintsil voorkomt met vreemde misser gemaakte goal van Genk: “Heynen was kwaad. En ik begrijp hem”

KIJK. Joseph Paintsil wringt niet de missen kans de nek om

Eén enorme misser van de Ghanese aanvaller ging gisteren duchtig over de tongen. Ongeveer 20 minuten voor affluiten leek Bryan Heynen te scoren na goed voorbereidend werk van Mark McKenzie. Paintsil wilde de bal nog een tikje geven, maar hij raakte hem volledig verkeerd. Het leer belandde daardoor recht in de handen van OHL-keeper Cojocaru. Heynen wist niet wat hij zag en schreeuwde het uit van frustratie. Was Paintsil van de bal gebleven, dan hadden de netten altijd getrild.

De misser leek Genk lange tijd punten te zullen kosten, maar met een heerlijke vrijschop zorgde Trésor uiteindelijk toch nog voor de winnende treffer. “Ja, Bryan was kwaad”, reageerde een schuldbewuste Paintsil. “En ik begrijp ‘m wel. Weet je wat het was: ik dacht de bal een beslissende tikje te geven. Maar er kwam een raar effect aan die bal. It was a good defensive clearance. (lacht) Zoiets kan gebeuren. Het zag er even niet goed uit, maar gelukkig pakten we de drie punten nog.”