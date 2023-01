KIJK. Ongeloof in Seraing-Standard: scheidsrechter én VAR laten Lepoint ontsnappen aan rood na vreselijke fout

Seraing klom na een kwartier op voorsprong. Lepoint kopte een hoekschop van Vagner binnen, met behulp van een deviatie van Balikwisha én Laifis. Nadat een Standard-treffer van Perica wegens buitenspel was afgekeurd, maakten de Rouches in het zicht van de pauze alsnog gelijk. Fossey bediende Dönnum, die via het uitgestoken been van Opare raak trof.

In de tweede helft was er meer strijd dan goed voetbal. Op het eind verruwde het nog enigszins en had Christophe Lepoint altijd uitgesloten moeten worden na een vreselijke overtreding op Canak. De aanvoerder van de thuisploeg kon de jongeling van Standard niet bijhouden en ging dan maar in volle sprint op z'n enkel staan. Niemand in het stadion begreep waarom ref Van Driessche het bij geel hield. Maar liefst drie VAR-officials bogen zich over de fase in Tubeke, maar grepen niet in.